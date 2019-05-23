哈萨克斯坦2019劳保展览会在首都开幕

哈通社/努尔-苏丹/5月23日 -- 2019年哈萨克斯坦国际职业安全与健康会议和展览（KIOSH-2019）在首都努尔-苏丹开幕。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫出席开幕式。



萨帕尔巴耶夫在开幕式上强调指出，哈萨克斯坦领导人一贯重视人力资源的投资和发展，保障劳动者的权益，推动职业安全和健康事业的不断发展。





"因此，我们需要引入国际上最先进的劳保技术和经验。这也是今年第九次在哈萨克斯坦举办的KIOSH会议和展览的根本目的。"萨帕尔巴耶夫说。



据了解，哈萨克斯坦国际职业安全与健康会议和展览（KIOSH）由哈萨克斯坦劳动和社会保障部主办，每年举行一次。





本届展会吸引参展企业400家，客商数量达到30000人，展会在Korme Exhibition Center举办，展会面积达到15000平方米。







展会期间，除各类型劳保产品的展出外，还将在会议上组织讨论和分享有关人类安全活动领域中，最新的成果、产品，以及研究经验和相关知识。





与会嘉宾由哈萨克斯坦共和国相关政府部门和机构代表，知名国际专家，健康、保健和健身行业中的主要商业公司高层代表，国际专业协会和生产者组织，专业设备供应商等组成。























【编译：木合塔尔·木拉提】

