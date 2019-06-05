中国主办2019世界环境日：蓝天保卫战，我是行动者

哈通社/努尔-苏丹/6月5日 -- 据联合国新闻处消息，6月5日是世界环境日。今年的环境日由中国主办，聚焦"空气污染"主题，提出"蓝天保卫战、我是行动者"口号，呼吁全球共同采取行动，对抗空气污染。

联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中表示，目前，人类的活动使生态环境"面临前所未有的危险......空气污染每年夺走700万人的生命，影响儿童的发育。许多空气污染物还会导致全球变暖，加剧气候变化，威胁人类生存"。

古特雷斯表示，环境日的到来提醒我们，人类"是多么依赖大自然，多么依赖地球的健康"，全球必须立即采取行动，保护环境、从日常生活中减少空气污染，阻止全球变暖，"我们不能再浪费时间了"。

空气污染事关每一个人

环境署表示，看不见摸不着的空气污染其实无处不在。全世界每10个人中就有9个正在呼吸着受到污染的空气，每年有60万儿童因为空气污染而过早死亡，不清洁的空气还会影响大脑发育，提高患上慢性疾病的威胁。

空气污染也与经济发展息息相关。世界卫生组织表示，在低收入和中低收入国家，人口超过10万的城市中有97%未能达到该组织有关清洁空气的最低标准。全球每年因空气污染而丧生的700万人中，有大约400万居住在亚太地区。

而在高收入国家，也有29%的城市空气质量未能达标，且贫困社区常常由于住处紧邻电厂、工厂、焚烧炉和公路而受到严重影响。

呼吸清洁空气是每一个人的人权

联合国环境署表示，全球有100多个国家将拥有健康环境的权利写入了宪法，至少有155个国家签署了相关条约和立法，呼吸清洁空气也作为一项基本人权被写入《世界人权宣言》和可持续发展目标。

联合国负责有毒物质对人权影响问题的独立专家通贾克今天发表声明，指出部分欧洲企业一方面在本国努力践行环保标准，另一方面却继续将本国已经禁止使用的、含有高浓度硫和其他有毒物质的燃料出口到非洲市场。据估计，到2030年，此类高污染燃油所引发的空气污染和其他健康问题可能导致3万1000例过早死亡。

通贾克表示，"利用非洲国家相对较低的安全环保标准"，持续向其出口高污染燃料的做法，不仅"不道德"，在部分情况下甚至可能构成犯罪，必须立即停止。相关国家政府也不能继续对这一"令人深恶痛绝的行为睁一只眼闭一只眼"，而是应当确保企业"尊重每一个人的人权，包括呼吸清洁空气的权利"。

今天就是采取行动的日子

环境署表示，"我们不能停止呼吸，但却可以做点什么来提高空气质量"，建议每一个人--

搭乘公共交通、拼车、骑行或步行；使用混合动力或电动汽车，并在停车时关闭发动机

减少肉类和奶制品的消费，从而减少甲烷排放

对有机食品进行堆肥处理，对无机垃圾进行回收处理

选择无毒油漆和家具、更换为高效的供热系统和设备，同时注意节约能源

联合国也将在今天举行一系列庆祝活动：联大主席埃斯皮诺萨将与曾经出演《修女也疯狂》的奥斯卡奖得主乌比·戈德堡共同为《国家地理》杂志空气污染摄影展揭幕；环境署将召开讨论会，分享各国在应对空气污染领域的经验和解决方案，儿基会则将联合30多个公益组织，在纽约总部共同举办环保绿色集市活动。