国际货币基金组织下调2019年世界经济增长预期

哈通社/努尔-苏丹/7月24日 -- 国际货币基金组织发布七月份《全球经济展望报告》，将2019-2020年世界经济增长预期分别下调至3.2%和3.5%。国际货币基金组织称，结合迄今各国所发布的GDP数据与全球通胀总体放缓情况，显示全球经济活力低于预期。

国际货币基金组织《报告》将新兴市场国家2019年经济增速下调0.3个百分点至4.1%，2020年增速下调0.1个百分点至4.7%；将发达国家2019年经济增速上调0.1个百分点至1.9%，2020年增速维持在1.7%。

《报告》将俄罗斯2019年经济增长预期从此前的1.6%下调至1.2%，2020年增长预期则从1.7%上调至1.9%。将独联体国家2019年经济增长预期从2.2%下调至1.9%，2020年增长预期则从2.3%上调至2.4%。

《报告》将2019-2020年中国经济增长预期下调0.1个百分点，分别为6.2%和6%；预测印度经济增速分别为7%和7.2%；巴西分别为0.8%和2.4%。

《报告》将2019年美国经济增长预期上调0.3个百分点至2.6%，2020年维持在1.6%；欧元区经济增长预期分别为1.3%和1.6%；略微下调德国经济增长预期，维持法国、意大利等国增长预期不变，将英国增长预期分别上调至1.3%和1.4%，将日本增长预期分别下调至0.9%和0.4%。