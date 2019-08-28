金鹰-2019国际狙击手竞赛在哈萨克斯坦开幕

哈通社/努尔-苏丹/8月28日– 来自哈萨克斯坦、白俄罗斯、俄罗斯、乌兹别克斯坦和印度等国武装力量的精锐射手们集结在位于卡拉干达州的斯帕斯克训练场，角逐今年的最佳狙击手桂冠。

据国防部消息，«金鹰-2019»国际狙击手竞赛于8月28日~9月3日在哈萨克斯坦卡拉干达州斯帕斯克军事训练基地举行。

哈萨克斯坦国防部第一副部长兼武装力量总参谋长木拉特·别克塔诺夫少将主持了28日举行的开幕仪式，并向前来参赛的各国官兵致以欢迎。

据悉，今年的大赛共吸引了来自5个国家（哈萨克斯坦、白俄罗斯、俄罗斯、乌兹别克斯坦和印度）的9支队伍参赛，参赛总人数超过100多人。

意大利、土耳其、中国、塞尔维亚、阿联酋和土库曼斯坦派出观察员观摩大赛。

在为期五天的比赛中，参赛的各国精锐狙击手，将在侦查搜索、定点射击、运动射击和复杂地形竞技等总计12个阶段性项目中进行角逐。

哈萨克斯坦«金鹰»国际狙击手大赛自2008年开始举行，每年举办一次，邀请多个国家参加，已经成为了哈萨克斯坦具有品牌性质的国际性军事竞赛项目。参赛人员都是各国军中实力强、素质高的优秀特种部队官兵。比赛设置课目多，难度大，目标全，具有很强的实战性，是对特种部队战士体能、技能和心理的全方位考验。

【编译：木合塔尔·木拉提】