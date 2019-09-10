哈萨克斯坦参加2019马来西亚国际旅游展

哈通社/努尔-苏丹/9月10日—据外交部新闻消息，2019马来西亚国际旅游展（MATTA Fair）9月6-8日期间在吉隆坡举行。

在哈萨克斯坦驻马来西亚以及文化和体育部的支持下，哈萨克旅游国有公司（Kazakh Tourism）参加了此次展会。

哈萨克斯坦展台的主题为«冬季旅游»。各类糖果、酸奶、马肉等传统美食吸引了游客的极大兴趣。此外，游客还纷纷穿着哈萨克民族服饰进行拍照，并通过虚拟现实（VR）感受了琼布拉克高山的风光美景。

展会框架内，哈萨克斯坦代表团与西亚旅游、艺术和文化部以及企业界协会和代表举行会谈。根据会谈结果，哈萨克旅游国有公司与兰卡威旅游发展局（LADA）、MATEX机构以及马来西亚滑雪协会签署了谅解备忘录，就有关两国在吸引投资和管理特别旅游区领域开展合作，相互促进旅游市场，发展认证体系，以及推广哈萨克斯坦滑雪旅游等一系列方向达成协议。

值得一提的是，马来西亚国际旅游展是该地区在旅游领域最大的展会之一，由马来西亚旅游和旅行社协会（MATTA）组织举办，今年是其创办第28周年。

【编译：达娜】