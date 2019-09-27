亚洲开发银行更新《2019年亚洲发展展望》报告

哈通社/努尔-苏丹/9月27日 -- 亚洲开发银行最新发布《2019年亚洲发展展望》报告，认为亚洲发展中国家经济增速平稳，但在贸易和投资走弱背景下，地区经济发展面临的风险不断上升。

亚行预测，亚洲45个发展中国家2019年经济平均增速为5.4%，2020年为5.5%，较此前预测均略有下调，反映出全球贸易前景更为悲观，主要影响因素包括中美经贸摩擦升级，以及中国、印度、韩国和泰国等亚洲发达经济体和较大发展中国家经济增速放缓。

亚行首席经济学家萨瓦达表示，中美经贸摩擦将会持续至2020年，全球主要经济体可能会遭遇更大困难。贸易增速下滑、投资规模减少是目前亚洲面临的主要问题，应该引起足够重视。

亚行预测，在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦为刺激经济增加财政拨款背景下，中亚国家2019年平均经济增速为4.4%，2020年为4.3%。考虑到土库曼斯坦国内补贴减少、进口价格上涨、外汇不足和贷款增加，以及格鲁吉亚、塔吉克斯坦上半年价格增速超出预期等因素，亚行将该地区2019年、2020年通胀率分别上调至8%和7.4%。

报告指出，哈萨克斯坦服务业已成为主要增长动能，预计2019年、2020年贸易、运输和通信领域增速加快。同时，受OPEC减产协议、田吉兹和卡拉恰甘纳克油田维修计划延期影响，采掘业增长前景不容乐观。受益于消费扩大和服务业增长，亚行将哈2019年、2020年GDP增速预期分别上调至3.7%和3.4%。

亚行成立于1966年，总部设在菲律宾首都马尼拉。《亚洲发展展望》是亚行的年度旗舰经济报告，对亚太地区经济发展作出预测，于每年春季发布，秋季进行更新。

【编辑：木合塔尔·木拉提】