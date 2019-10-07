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    15:36, 07 10月 2019 | GMT +6

    "2019年度最受人民喜爱"大奖评选提名将于今日开始

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    哈通社/努尔-苏丹/10月7日 – 一年一度的«最受人民喜爱»评选提名于今日起正式开始。

    «共和国-地区-发展»公共基金总裁哈里木•巴伊托克在接受哈通社记者采访时表示，大奖的评选规则今年发生了一些变化。

    具体而言，根据新的规则，往年曾经获得过这一大奖的人物，从今年起可以被再度提名为候选人。此外，大奖还增设了新的奖项——«最佳旅游博主»。该新奖项将授予最受公众欢迎的旅游主题博客运营者。

    已连续举办九届的«最受人民喜爱»大奖，今年将包括以下奖项：

    年度最佳教师、年度最佳医生、年度最佳运动员、年度最佳议员、年度最佳电视主播、年度最佳文化工作者、年度最佳互联网新闻发布机构、年度最领先的博客、年度最佳旅游博主、年度最佳农场主、年度最佳企业家、年度最佳社会活动家、年度最佳VINENER。

    2019最受公众喜爱人物大奖的候选人推荐将于7日22:00时正式开始，持续至2019年10月13日结束。

    10月21至30日将通过大奖的Facebook官方主页，进行首次网络投票。

    值得一提的是，哈萨克国际通讯社曾荣获«2018年年度最佳互联网新闻发布机构»荣誉。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
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