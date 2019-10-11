埃塞俄比亚总理获2019年诺贝尔和平奖

哈通社/努尔-苏丹/10月11日 —— 据海外网报道，当地时间10月11日，挪威诺贝尔委员会宣布将2019年诺贝尔和平奖授予埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里（Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali）。

阿比·艾哈迈德·阿里今年42岁，获得埃塞俄比亚、南非、英国和美国等多所大学学位。2010年起先后担任奥罗莫人民民主组织中央委员、埃塞俄比亚人民代表院议员、科技信息中心主任、科技部部长、奥罗米亚州城市发展与规划局局长、奥罗莫人民民主组织书记处书记等职务。2018年2月当选奥罗莫人民民主组织主席，３月当选执政党埃塞俄比亚人民革命民主阵线主席，4月就任联邦政府总理。

根据诺贝尔奖官方网站介绍，诺贝尔和平奖创立于1901年，是根据瑞典著名化学家阿尔弗雷德•伯恩哈德•诺贝尔的遗嘱而设立的，旨在奖励“为促进民族团结友好、取消或裁减常备军队以及为举行和平会议尽到最大努力或作出最大贡献的人”。

与其他几项诺贝尔奖不同，和平奖的颁发地点不在瑞典首都斯德哥尔摩，而是在挪威首都奥斯陆。获奖者既可以是个人，也可以是机构。获奖者将获得证书、金质奖章和奖金支票。奖章正面是诺贝尔的头像，背面刻有铭文，意为“为了人类的和平与情谊”。

据诺奖官网介绍，诺贝尔和平奖至今已颁发100次。截至2018年，最年轻的获奖者为时年17岁的巴基斯坦少女马拉拉·优素福·扎伊，最年长者为时年87岁的英国著名原子物理学家、反核人士约瑟夫·罗特布拉特。共有17名女性曾获奖。

2019年诺贝尔奖从10月7日起陆续揭晓。