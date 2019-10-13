世贸组织《2019全球贸易报告》：全球服务贸易不断增长

哈通社/努尔-苏丹/10月13日 -- 世界贸易组织10月9日在日内瓦发布的《2019年全球贸易报告》中指出，服务贸易已成为国际贸易中最具活力的组成部分，其作用在未来几十年里还将继续增强。

报告说，自2005年以来，世界服务贸易额年均增长5.4%，高于货物贸易的4.6%。同时，由于数字化技术带来的远程交易量增加以及相关贸易成本降低，服务在全球贸易中所占份额在未来20年里还将继续快速增长。

报告指出，目前分销服务、金融服务以及电信、视听和计算机服务等占世界服务贸易总额的一半以上。教育、卫生和环境服务等尽管贸易额相对较小，但其增长速度明显加快。

报告显示，2005年到2017年，发展中国家在世界服务贸易中的份额增长超过10个百分点，分别占世界服务出口额和进口额的25%和34.4%。如果发展中国家普遍采用数字技术，到2040年，其在世界服务贸易中的份额还将增加约15%。

报告说，服务贸易可以显著促进各国经济增长，优化资源配置，创造就业岗位，增强企业竞争力并增加发展的包容性。

因此世贸组织总干事阿泽维多呼吁加强国际合作以应对未来的贸易趋势。

他指出，从物流到金融，再到信息技术，服务贸易已成为全球经济不可或缺的支柱。服务业占至少三分之二的经济产出。在发展中国家，三分之二以上的工作来源于服务业，而在发达国家这个比例可达五分之四。

而且由于数字化，曾经需要面对面提供的服务，例如教育，现在可以远程提供。但是，在全球贸易的讨论中，服务贸易经常被忽略，而且它们对全球贸易的贡献没有被完全估值。

尽管服务贸易可以助力经济增长，提升企业竞争力和促进包容性，但技术因素，气候变化和人口流动都将大大影响服务贸易。

报告同时强调，由于跨境服务贸易的局限性以及许多服务行业的监管强度，服务贸易壁垒仍大大高于货物贸易。