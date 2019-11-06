联合国颁发2019年度杰出维和女警察奖

哈通社/努尔苏丹/11月6日 —— 据联合国新闻处消息，联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦当地时间5日向来自塞内加尔的赛娜布·迪乌夫（Seynabou Diouf）警长颁发了2019年度杰出维和女警察奖，称赞她“以为所有脆弱群体发声发言为己任”，彰显了联合国的核心价值观，为所有维和警察做出了榜样。

来自塞内加尔国家警察部队的迪乌夫警长自2017年3月起在联合国刚果民主共和国稳定特派团（MONUSCO）服役，领导预防并终止性虐待的工作小组，处理冲突中的性暴力，以及由联合国人员所实施的性剥削和性虐待行为。同时，她也是稳定团“维和警察妇女网络”的负责人，这一网络让女性维和警员能够彼此交流、互帮互助，获得指导、培训和职业发展。

拉克鲁瓦表示，迪乌夫警长是在联合国旗帜下服务的1400多名女性警员之一，这些女性警员承担着一系列复杂的任务——能力建设、机构改革、以社区为本的警务工作、案件调查、保护平民，以及预防性暴力与性别暴力。