图集：2019年首任总统出席了哪些活动

哈通社/努尔苏丹/12月1日 —— 今天，哈萨克斯坦民众迎来首任总统、民族领先努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提前结束总统权力后的第一个“首任总统日”。哈通社今天为广大读者总结首任总统2019年出席的活动。

努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫3月19日向哈萨克斯坦人民发表重要电视讲话，并宣布决定提前结束其总统职务。根据哈萨克斯坦共和国宪法规定，参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫将临时代理总统。

3月20日，哈萨克斯坦代任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在议会上下两院联席会议上向哈萨克斯坦人民宣誓就职，并向纳扎尔巴耶夫颁发“金星”勋章，以表彰他为独立哈萨克斯坦的建立、经济和社会发展作出的伟大贡献。

3月21日，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫一同出席在首都阿斯塔纳世博园区举行的纳乌鲁兹节庆祝活动。并为9对新婚青年致以“巴塔”祝福。

4月2日，纳扎尔巴耶夫来到自己的出生地-阿拉木图州莎玛勒甘乡，与当地居民会面，并出席一些新建基础设施交付仪式。

4月23日，“祖国之光”党主席、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫主持召开该政党非例行第19届代表大会，参会代表一致通过托卡耶夫的总统候选人提名。

5月29日，纳扎尔巴耶夫出席在首都召开的欧亚经济委员会最高理事会会议，并当选该理事会荣誉主席。

6月6日，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃6