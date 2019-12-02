2019年联合国气候变化大会在马德里开幕

哈通社/努尔苏丹/12月2日 —— 据外媒综合报道，第二十五届联合国气候变化大会2日在西班牙首都马德里拉开帷幕。

COP 25

SBI 51

SBSTA 51

大会将由《联合国气候变化框架公约》（《气候变化框架公约》）缔约方会议第二十五届会议（）和《气候变化框架公约》附属机构即附属履行机构第51次会议（）和附属科技咨询机构第51次会议（）组成。

联合国秘书长古特雷斯1日在第25届联合国气候变化大会开幕前举行的记者会上呼吁加强“问责、责任和领导力”，以结束全球气候危机。他表示，在未来几天，各国政府需要“增强雄心和承诺”。

值得一提的是，会议将持续到12月13日。

据悉，联合国气候变化大会1995年起每年在世界不同地区轮换举行。2019年大会落脚拉美及加勒比地区，最初的申办国巴西因内政问题在2018年11月撤回申请，智利随后宣布接替巴西承办。

但是，智利总统皮涅拉10月30日宣布，智利政府放弃举办原定分别于今年11月和12月举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议和联合国气候变化大会，优先应对国内局势。西班牙首相府10月31日发表新闻公报说，西班牙愿意全力配合举办该会议。