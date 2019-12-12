2019年哈萨克斯坦用户都用谷歌搜了些什么？

哈通社/阿拉木图/12月12日 – 谷歌整理了2019年哈萨克斯坦用户检索最多的关键词。

统计显示，在2019年间，被哈萨克斯坦用户使用谷歌搜索引擎检索次数最多的关键词是——«权力的游戏第八季»。

排在前十位的其他几个关键词还包括：哈萨克语俄语互译、大陆冰球联赛、复仇者联盟最终章、赫尔采（土耳其电视剧Hercai）以及电视剧《皮罗戈夫》。

此外，谷歌搜索引擎的哈萨克斯坦用户们，还对与伟人和政治家有关的信息最感兴趣。

在2019年被搜索次数最多的«年度人物»，是著名的主持人、歌手和演员尤利娅·纳查洛娃（Юлия Началова）。

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫则位列第二位。

而被搜索次数居于前列的还有哈萨克斯坦的首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫。

此外，以下人物也是哈萨克斯坦人在2019年最关注的对象：弗拉基米尔·泽连斯基、詹娜尔·哈密托娃、说唱歌手Detsl、阿米尔詹·卡萨诺夫、阿拉·韦伯以及比莉·艾利什。

《复仇者联盟终章》、《狮子王》和《小丑》是2019年哈萨克斯坦用户搜索次数最多的三部电影。

【编译：木合塔尔·木拉提】