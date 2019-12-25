“钦察”成为匈牙利2019年度词汇

哈通社/努尔苏丹/12月25日 – 欧洲新闻台（Euronews）公布了匈牙利2019年度词汇——“钦察（Kipchaks）”。

全天候播送新闻节目的欧洲新闻台（Euronews），对2019年欧洲国家最重要和知名度最高的词汇进行了总结。

根据欧洲新闻台的总结，2019年在匈牙利知名度和传播最为广泛的词汇是“钦查（Kipchaks）”。

报道称，当匈牙利总理欧尔班·维克托称赞哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为钦察人的朋友时，许多匈牙利人都感到非常的惊讶。

“钦察人生活在匈牙利，匈牙利人有着钦察血统。”该国总理这样说。

这一事件，发生于欧尔班出席突厥语国家合作委员会会议时。

据欧洲新闻台报道，2019年英语国家传播最广泛的词汇是“fatigue”，意为“疲倦”。欧洲新闻台称，这个词汇精准的反应了英国脱欧程序的反复拖延状态下不列颠民众的真实心态。

而法国的年度词汇是“restauration”——恢复，在圣母院大火之后，修复这座历史文化遗产，将其恢复原状成为了法国人民共同的心愿。

欧洲新闻台还公布了欧洲其他国家的年度词汇。

【编译：木合塔尔·木拉提】