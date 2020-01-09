2019年经哈萨克斯坦开行中欧班列大幅增长

哈通社/努尔苏丹/1月9日 —— 据中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务参赞处消息，中欧班列2019年共开行8225列，比上年增长29%；发运货物72.5万标箱，同比增长34%；综合重箱率达到94%。其中，超过90%的中欧班列从西线进出途经哈萨克斯坦。

2019年全年，经阿拉山口口岸开行中欧、中亚班列3564列，同比增长19.5%。完成货运量1334.7万吨，其中进口1015.8万吨、出口318.9万吨，同比增长18.4%。

2019年1-11月，通过霍尔果斯口岸的“渝新欧”、“郑新欧”、“蓉新欧”、“义新欧”、“长安号”等16条中欧班列线路累计开行班列3044列，同比增长83.82%，货运量达277.78万吨。

2019年，经阿拉山口口岸开行的中欧班列运行线路由去年的10条增加到14条，开行频次从日均6列增加到现在的日均9列。同时，货物品类拓展至200多种，运输附加值明显增加。

霍尔果斯口岸平均每天验放10-12列中欧班列，海关坚持7天24小时通关作业，确保班列当天到达口岸，当天即可完成验放工作。目前中欧班列平均通关时间控制在21个小时内，整列换装时间已由2017年的平均6小时缩减至约3.5小时。