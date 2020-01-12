外媒：2019年是有记录以来气温第二高年份

哈通社/努尔苏丹/1月12日 —— 据外媒报道，刚刚结束的2019年是有记录以来气温第二高的年份，并且大气中的二氧化碳含量还在持续增加。

据埃菲社1月8日报道，在欧洲，2019年是有史以来最热的一年，尽管升温幅度很小，略高于2014、2015和2018年的温度。

报道称，哥白尼气候变化服务 （C3S）和哥白尼大气监测服务（CAMS）发布的数据表明了这一点，上述服务项目是由欧洲中期天气预报中心（ECMWF）负责运行的。

报道称，这些数据首次全面概述了2019年的全球温度和二氧化碳水平，其结果与世界气象组织和全球碳项目（GCP）对过去一年的预测吻合。

报道称，在全球范围内，2019年的平均气温比1981年至2010年期间的平均气温高出近0.6摄氏度。

报道称，有记录以来最热的一年仍是2016年，尽管刚结束的一年的平均地表温度仅比当年低0.04摄氏度。

数据还表明，近五年是有记录以来最热的五年，而从2010年到2019年的十年是有史以来最热的十年。

根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）的数据，最近五年的平均温度比前工业化时代高出1.1至1.2度。

报道称，1981-2010年期间，平均气温增幅最大的地区是阿拉斯加和北极的大部分地区，而多数大陆地区的气温均高于平均水平，尤其是东欧和南欧、南非以及澳大利亚。与此同时，加拿大中部和东南部气温低于平均水平。

在欧洲，过去一年的四季都比往年温度高，夏季和秋季出现了有记录以来最热的情况。