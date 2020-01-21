中国确认“2019新型冠状病毒”可人际传播 有医护人员被感染

哈通社/北京/1月21日 -- 中国国家卫生健康委高级别专家周一证实，被联合国世界卫生组织（WHO）命名为2019-nCoV（2019新型冠状病毒）感染的肺炎（武汉肺炎）已确认存在医务人员感染和人传人感染。

据新华社报道，专家组组长、著名呼吸道疾病专家钟南山20日接受采访时透露，目前已有14名医护人员受到感染，同时广东省也有两例确诊为人传人的病例。

截至北京时间1月20日晚8时，中国境内共发现新型冠状病毒确诊病例218例（武汉198例，北京5例，广东14例，上海1例），疑似病例6例，治愈出院25例，死亡3例。

武汉卫健委表示，目前，武汉市共有15名医务人员确诊为新型冠状病毒感染的肺炎病例，另有1名为疑似病例。16例患者中，危重症1例，其余病情稳定，均已隔离治疗。

此外，日本报告确诊病例1例，已治愈出院。泰国报告确诊病例2例。韩国报告确诊病例1例。

另据联合国新闻消息，世界卫生组织总干事谭德塞将于1月22日在日内瓦召集紧急委员会会议，评估近期在中国及周边国家发生的新型冠状病毒疫情是否构成«国际关注的突发公共卫生事件»，并就如何控制疫情传播提出建议。

根据此前报道，因中国武汉新型冠状病毒病例的突增，哈萨克斯坦开始加强边境防疫措施。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



