移民组织：2019年美洲记录的死亡移民人数超过往年

哈通社/努尔苏丹/1月29日 —— 据联合国新闻处消息，根据国际移民组织数据分析中心收集的数据显示，在美洲各地不同的迁移路线上，不论是穿越沙漠、河流，还是偏远地区，去年至少有810人死亡，对移民而言，2019是历来最致命的一年。

这些记录是根据政府的官方数据以及非政府组织和媒体的报道汇编而成的。数据表明，去年是自国际移民组织六年前开始记录以来，美洲移民死亡人数最多的一年。自2014年以来，移民组织在美洲共记录到了3800多人死亡。

移民组织数据分析中心主任拉兹科（Frank Laczko）表示：“这些数字令人遗憾地提醒人们，缺乏安全和合法的出行选择，会使人们走上更加隐蔽和危险的道路，使他们面临更大的危险。»”

美国和墨西哥边境地区是美洲最突出的移民死亡地带之一。自2014年以来，国际移民组织在这一边界上记录到的死亡人数每年都在不断增加。过去的6年中共记录了2403人死亡，其中包括2019年的497人。

大多数死亡发生在美国得克萨斯州和墨西哥三个州交界处的里奥布拉沃河（又称里奥格兰德河Río Bravo/Rio Grande）水域。 2019年有109人在这一区域丧生，比2018年的86人死亡增加了26％。

许多人还试图穿越广阔的亚利桑那沙漠​​偏远而崎岖不平的地带。2019年，至少有171人在这一边境地区丧生，比2018年的133人增加了29％。