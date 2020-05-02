世卫组织：2019冠状病毒大流行仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”

哈通社/努尔苏丹/5月2日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织“突发事件委员会”今天向该组织总干事提出一致性建议：2019冠状病毒大流行仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织总干事谭德塞表示接受这一建议。

3个月前，“突发事件委员会”建议将2019冠状病毒疫情宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”。根据《国际卫生条例（2005）)》的规定，这种临时建议在公布三个月后自动失效。因此突发事件委员会至少应每三个月举行一次会议，审查流行病学现状并审议是否继续维持国际关注的突发公共卫生事件以及是否需要更改临时建议。

突发事件委员会由国际专家组成，就“国际关注的突发公共卫生事件”情况向世卫组织总干事提供技术建议。总干事根据突发事件委员会的意见，缔约国和科学专家提供的信息，以及对人类健康风险、疾病国际传播风险和干扰国际旅行的风险的评估，就是否构成国际关注的突发公共卫生事件和应对局势的临时建议作出最后决定。

《国际卫生条例》是一项具有约束力的国际法律协定，对包括世卫组织所有会员国在内的全球196个国家适用。其目的是帮助国际社会预防和应对有可能跨越国界并威胁到世界各国人民的紧急公共卫生风险。

对世卫组织的建议

“突发事件委员会” 建议世卫组织与各国、联合国和其他伙伴合作，继续领导和协调全球应对2019冠状病毒病大流行的工作。

委员会建议世卫组织与世界动物卫生组织、联合国粮食及农业组织和各国合作，确定病毒的人畜共患源和向人类群体的传播途径，包括中间宿主的可能作用，并表示这应通过科学和协作性实地考察等努力来实现。

致所有成员国

“突发事件委员会”建议所有成员国支持世卫组织的领导，并继续与世卫组织各个层面和其他国家合作，以实现有效的全球2019冠状病毒病大流行的防备和应对，参与全球团结努力，使所有人都能获得基本用品。

委员会建议，根据相关国际协议，不要实施超出公共卫生重要性的贸易限制。

委员会呼吁成员国继续共享全基因组序列，以提高全球对病毒进化和系统发育及其在公共卫生实践中的应用的理解。

感谢“突发事件委员会”的信任

世卫组织总干事谭德塞在今天于日内瓦举行的在线记者会上就“突发事件委员会”对世卫组织表示的信心和信任予以赞赏。他表示，世卫组织将与各国和合作伙伴合作，继续领导和协调全球应对2019冠状病毒病大流行的工作。

他指出，世卫组织将继续向所有国家提供技术和后勤支持，特别是那些最需要的国家。

他表示，世卫组织还接受委员会建议，将与世界动物卫生组织和联合国粮食及农业组织合作，通过国际科学和合作实地考察，努力确定病毒的动物来源。

谭德塞当天还与欧洲投资银行签署了一项新的谅解备忘录，旨在加深世卫组织与欧洲联盟的合作关系。这一新签署的协议涵盖五个主要工作领域：合作建立一个新的欧盟疟疾基金；共同努力，促进创新抗菌疗法的发展；加强初级卫生保健，建设有弹性的卫生系统；支持2019冠状病毒相关供应链系统，以促进向最需要的国家分发诊断、个人防护用品和其他医疗用品；研究创新融资如何帮助克服投资障碍，增加获得救生产品和服务的机会。