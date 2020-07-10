世卫组织宣布启动全球2019冠状病毒病应对表现独立评估

哈通社/努尔苏丹/7月10日 —— 据联合国新闻处消息，世卫组织总干事谭德塞今天宣布启动2019冠状病毒病大流行准备和应对独立小组(IPPR)，以评估世界对2019冠状病毒病大流行的应对表现。

谭德塞在向世卫组织成员国发表的一项讲话中说，该小组将由新西兰前总理海伦·克拉克和利比里亚前总统埃伦·约翰逊·瑟里夫共同担任主席。克拉克曾担任联合国开发计划署署长，而瑟里夫则是诺贝尔和平奖的得主。

谭德塞表示，她们将独立运作，选择小组其他成员以及独立秘书处成员为其提供支持。

谭德塞说：“克拉克总理和瑟里夫总统是通过与会员国和世界专家广泛协商的过程选出的。想不出还有哪两位更加合格的意志坚强、独立的领导人能够帮助我们完成这一关键的学习过程。”

世界卫生组织会员国在5月举行的第73届世界卫生大会上，通过了一项具有里程碑意义的决议，呼吁世卫组织对国际社会在卫生方面针对2019冠状病毒病所采取的应对行动中存在的经验教训进行独立和全面的评估。

谭德塞表示:“这是一个自我反省的时刻，审视我们生活的世界，在我们共同努力拯救生命、使2019冠状病毒病大流行得到控制的过程中，找到加强我们合作的方法。”

他说：“这一疾病大流行的规模几乎波及到了世界上的每一个人，显然值得进行相应的评估。”

谭德塞提议在9月召开一次执行委员会特别会议，讨论独立小组的工作进展。11月，该小组将向世界卫生大会提交一份临时报告。明年1月，执行委员会将举行常会，进一步讨论小组的工作。明年5月，在世界卫生大会上，该小组将提交其实质性报告。

谭德塞指出，世卫组织卫生应急方案独立监督和咨询委员会也将继续其现有工作。