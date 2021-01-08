去年哈国落实投资项目201个 价值近万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/1月8日 -- 据工业和基础设施发展部新闻中心消息，根据《区域创业支持图》，哈萨克斯坦2020年有201个项目投入运营，价值9168亿坚戈。创造了1.86万个永久性就业机会。

其中，在农产工业联合体和食品工业行业，落实了71个项目；在建筑业和建材生产行业，落实了34个项目；能源行业落实了12个项目；矿业行业落实了4个项目；冶金行业落实了13个项目；化工行业落实了12个项目；机械工程行业落实了17个项目；石油化工行业落实2个项目；轻工业落实6个项目；制药行业落实9个项目；木工行业落实10个项目；其他行业落实11个项目。

工业和基础设施发展部列出了部分大型项目和投资额：

1.现代Trans哈萨克斯坦有限责任公司，位于阿拉木图的汽车制造厂（280亿坚戈，可提供700个工作岗位）；

2.钢铁厂制造枪弹项目（281亿坚戈，164个工作岗位）；

3.Linde天然气公司气体生产项目（275亿坚戈，20个工作岗位）；

4. ModeX公司，一家大型模块化房屋制造工厂（150亿坚戈，130个工作岗位）；

5. « Agrocomplex»« Zhetysu Magiko»，一家加工油料种子（大豆，玉米，油菜籽，向日葵）的工厂，用于生产植物油（58亿坚戈，提供350个工作）。