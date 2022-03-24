全球疫情：全球日增确诊超202万例 累计逾4.7亿例

哈通社/努尔苏丹/3月24日 —— 据海外网消息，根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年3月24日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例475770976例，累计死亡病例6126524例。全球单日新增确诊病例2026640例，新增死亡病例16800例。

数据显示，韩国、德国、法国、意大利、澳大利亚是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、俄罗斯、德国、韩国、菲律宾是新增死亡病例数最多的五个国家。

韩国新增超49万例确诊病例 平均每5名韩国人有1人感染

根据韩国卫生部门的统计，截至当地时间23日零时，过去24小时，该国再次报告新增新冠肺炎确诊病例490881例，单日新增确诊人数仅次于3月16日的621221人，为新冠疫情在韩国出现以来单日新增确诊人数第二多的一天。韩国累计确诊人数也突破千万人，达到10427247人，累计死亡13432人。

随着奥密克戎变异毒株的快速传播，韩国已累计有超千万人感染，平均每5名韩国人中就有1人感染新冠病毒。

美国新增超3.5万例确诊病例 美政府不再为无保险者支付新冠治疗费

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年3月24日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例81498499例，累计死亡病例1000761例；与前一日6时30分左右数据相比，美国新增确诊病例35829例，新增死亡病例1286例。

由于一项紧急拨款法案卡在美国国会，美国联邦政府机构表示，无法再为没有保险的人支付新冠病毒检测和治疗费用，并将在当地时间周二（22日）午夜停止接受民众要求支付费用的申请。美媒指出，停供资金是白宫和国会之间恶斗的牺牲品，随着«奥密克戎»变异毒株BA.2的传播，此举将导致美国出现更多的病例和更严重的社会不公。

法国新增超14万例确诊病例 累计确诊超2448万例

法国公共卫生部门当地时间3月23日公布的数据显示，截至当天下午，法国新冠肺炎确诊病例累计达24487706例，24小时新增145560例；累计死亡达141309例，24小时新增91例。截至23日，共有重症患者1564人。

德国新增超28万例确诊病例 累计确诊逾1927万例

根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的最新统计数据，截至当地时间23日0时，德国新增新冠肺炎确诊病例283732例，累计确诊病例19278143例；新增死亡病例329例，累计死亡病例127522例。全国7天内每10万人发病率为1734.2。