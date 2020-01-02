联合国报告：2020年全球贫困人口增加约1.2亿

哈通社/纽约/7月7日 —— 据中新社消息，联合国6日发布《2021年可持续发展目标报告》指出，2020年全球陷入贫困的人口数量增加1.2亿左右，极端贫困率自1998年以来首次上升。报告指出，可持续发展目标如期实现面临困难，未来18个月将是关键时期。

报告称，2020年，全球共损失约2.55亿个全职工作岗位，极端贫困率从2019年的8.4%升至9.5%；饥饿人口数量可能增加8300万到1.32亿，总数将达到8亿人左右；全球超过五分之一的儿童发育迟缓，新冠肺炎疫情可能加剧这一问题。与2019年相比，2020年全球外国直接投资流动减少了40%，发展中国家的债务负担显著上升。全球经济复苏正在进行，但许多国家的经济增长预计至少要到2022年或2023年才能恢复到疫情前水平。

医疗和教育受疫情冲击也很严重。目前全球约90%的国家表示一项或多项关键医疗服务受到严重影响；新冠疫苗不平等极为突出，截至今年6月17日，欧洲和北美地区每100人中约68人已接种至少一剂新冠疫苗，但在撒哈拉沙漠以南的非洲，每100人中的接种人数不到2人。教育方面，未能达到最低阅读熟练水平的儿童和青年人数增加1亿多人，抹去了最近20年教育领域的发展成果。

与此同时，疫情并没有缓解气候和环境危机。主要温室气体浓度持续上升，全球平均气温比工业化前水平升高了1.2摄氏度，日益逼近《巴黎协定》所设立的1.5摄氏度的升温上限。生物多样性丧失没有停止，2015-2020年间，全球平均每年损失1000万公顷森林。

在当天举行的可持续发展议程高级别政治论坛上，联合国负责经济与社会事务的副秘书长刘振民指出，报告反映出的可持续发展目标实施情况令人担忧。但报告也体现了国际社会在面对疫情危机时所展现出来的抵御力、适应能力和创新精神。

刘振民提出未来18个月内指引全球实现可持续发展目标努力的三大要素：第一，必须为所有国家的复苏建立平等的条件；第二，各国必须确保疫情造成的可持续发展损失不会损害长期的发展能力；第三，各国都必须合理利用科学知识和新技术的发展。他强调，只要各国能够采取恰当行动，那么依然有可能如期实现可持续发展目标。

可持续发展目标报告由联合国经济和社会事务部编写，每年发布一次。报告为全球落实可持续发展目标的努力提供全面评估，突出相关进展和仍须努力的领域。