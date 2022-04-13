研究：人为气候变化致2020年飓风小时降雨量增10%

哈通社/努尔苏丹/4月13日 —— 据中新网消息，施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇气候变化研究论文认为，与工业化前水平相比，人类引发的气候变化致2020年大西洋飓风季的小时降雨量增加多达10%。

该论文称，2020年飓风季为有纪录以来最活跃之一，被命名风暴达30场。人类活动不断增加大气中的温室气体，过去的研究表明，与工业化前水平相比，2020年全球平均海表温度增加超过1°C。人们认为海表温度增加可能影响风暴强度和事件出现，但很难弄清对风暴参数的各种互相矛盾的气候影响。

论文通讯作者、美国石溪大学(Kevin Reed)凯文·瑞德和同事建模了人为气候变化对海表温度的影响，认为2020年大西洋各处海表温度上升了0.4–0.9°C。然后，他们利用一种后报(与预报相反)的技术，以展示2020年北大西洋飓风季的极端降雨在多大程度上是人为海温升高所致。他们发现，与工业革命前(1850年)情形相比，热带风暴级的极端3小时风暴降雨率(3小时降雨量)和极端3日累计降雨量(3天里的降雨量)，分别增加了10%和5%。他们的研究还表明，人为因素对飓风级风暴前述两项的影响分别为11%和8%。

论文作者认为，这些研究发现提醒，对海岸社区将造成直接影响的飓风降雨，存在着人为的起因。