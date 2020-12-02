2020年11月食品价格指数为101.3%

哈通社/努尔苏丹/12月2日--战略规划和改革署统计局2日公布的数据显示，2020年11月哈萨克斯坦的食品价格指数为101.3%

11月份，面包和谷物、肉、鱼和海鲜、乳制品、鸡蛋、糖果、汽水和酒的价格呈上涨，新鲜水果价格呈下降趋势。

报告期内，干酪的平均价格为3060坚戈（2019年11月为2742坚戈），凝乳1671坚戈/公斤（2019年11月为1592坚戈），奶皮1171坚戈/公斤（去年1102坚戈），酸奶312坚戈/公斤（去年293坚戈），巴氏杀菌牛奶269坚戈/公斤（去年250坚戈）。

同时，黄油的平均价格为2676/公斤（去年2345坚戈），葵花油535坚戈/公斤（去年434坚戈），鸡蛋337坚戈/公斤（去年288坚戈），砂糖245坚戈/公斤（去年199坚戈）。

2020年11月，蔬菜类商品中，胡萝卜的平均价格为111坚戈/公斤（2019年同期为102坚戈），土豆111坚戈/公斤（去年97坚戈），洋葱83坚戈/公斤（去年86坚戈），白菜为86坚戈/公斤（去年同期为105坚戈）。

【编译：阿依波塔】