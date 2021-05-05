2020年哈个人汇出境外汇款达12亿美元

哈通社/努尔苏丹/5月5日 -- 据哈萨克斯坦央行发布数据，2020年，哈居民通过银行账户或国际汇款系统累计汇出境外汇款12亿美元，同比增长11.4%。其中，通过国际汇款系统汇出8.48亿美元，同比下降0.03%。境外汇入汇款3.7亿美元，同比下降26.2%。其中，通过国际汇款系统汇入3.4亿美元，同比下降29.6%。

俄罗斯是哈居民汇出境外汇款最大的目的国，全年累计汇出4.94亿美元。其后依次是吉尔吉斯斯坦（1.91亿美元）、土耳其（1.7亿美元）、乌兹别克斯坦（1.32亿美元）和中国（0.35亿美元）。俄罗斯同时也是哈境外汇入汇款最大的来源地，全年累计汇入1.1亿美元。其后依次是美国（0.44亿美元）、乌兹别克斯坦（0.34亿美元）、吉尔吉斯斯坦（0.33亿美元）和德国（0.28亿美元）。

2021年一季度，哈居民通过银行账户或国际汇款系统累计汇出境外汇款1910亿坚戈（合4.4亿美元），同比增长近50%。汇出汇款主要目的国包括土耳其（463亿坚戈）、俄罗斯（446亿坚戈）、吉尔吉斯斯坦（355亿坚戈）和乌兹别克斯坦（350亿坚戈）。境外汇入汇款661亿坚戈，同比下降3.2%。主要汇款来源国包括俄罗斯（136亿坚戈）、乌兹别克斯坦（119亿坚戈）和韩国（96亿坚戈）。