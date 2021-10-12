世行称低收入国家负债率在2020年上升12%

哈通社/努尔苏丹/11月12日 -- 据联合国新闻，世界银行11日发布的一项报告显示，世界各国政府为应对新冠疫情采取了大规模的财政、货币和金融刺激一揽子计划，虽然这些措施旨在应对卫生紧急状况、缓解疫情对贫困弱势人群的影响并推动国家走上复苏之路，但也导致世界各地低收入国家的负债率在2020年上升12%，达到8600亿美元的创纪录水平。

报告指出，即使在疫情前，很多低收入和中等收入国家就已处于弱势地位，经济增速放慢，公共债务和外债水平上升。2020年低收入和中等收入国家的外债存量总和上升5.3%，达到8.7万亿美元。

世行这份题为《2022年国际债务统计报告》显示，债务指标恶化的情况非常普遍，影响到各大地区的国家。

在所有低收入和中等收入国家，外债增长速度超过了国民总收入（GNI）和出口增长速度。低收入国家和中等收入国家（不包括中国在内）2020年的债务与国民总收入之比从2019年的37%上升至42%，而债务与出口之比从2019年的126%上升至154%。

报告指出，必须采取综合性债务管理方式，以帮助低收入和中等收入国家评估和减少风险，实现可持续的债务水平。

为应对疫情带来的前所未有的挑战，在世界银行集团和国际货币基金组织的敦促下，2020年4月，二十国集团发起了《暂缓偿债倡议》，给低收入国家提供临时流动性支持。二十国集团同意将缓债期限延长至2021年年底。2020年11月，二十国集团就《缓债倡议之后债务处理的共同框架》达成协议，这是对符合缓债资格的国家不可持续的债务状况和长期融资缺口进行结构重组的一项举措。

从总体来看，在2020年，多边债权人对低收入和中等收入国家的贷款净发放额增至1170亿美元，为十年来的最高水平。低收入国家的公共外债净流入上升25%，达到710亿美元，也是十年来的最高水平。包括国际货币基金组织在内的多边债权人的贷款发放净额达到420亿美元，双边债权人的贷款净额为100亿美元。

自从新冠疫情爆发以来，世界银行集团已部署资金逾1570亿美元，用于减轻疫情带来的健康、经济和社会影响，是世行有史以来速度最快、规模最大的危机响应。这些资金帮助了100多个国家加强疫情防范，保护贫困人口和维持就业，快速启动气候友好型复苏。世行还支持了50多个低收入国家和中等收入国家（其中一半以上在非洲），协助这些国家采购和部署新冠疫苗，并将在2022年年底前为此提供200亿美元资金。

世界银行集团行长戴维•马尔帕斯表示，«需要采取综合性方法处理债务问题，包括减债、加快债务重组和增强透明度，可持续的债务水平对于经济复苏和减贫至关重要。»