2020年哈萨克斯坦国家预算总收入超过14万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/2月15日--据finprom.kz网站消息，2020年1月至12月，哈萨克斯坦的国家预算总收入达到14.5万亿坚戈，比去年同期增长13.8％。

为了便于比较：2019年的国家预算总收入达到12.8万亿坚戈，同比增长18％。

不包括转移支付，国家预算入账9.8万亿坚戈，收入计划执行率为102.7％。共和国预算入账6.6万亿坚戈（收入计划执行率为100.3％），地方预算入账3.2万亿坚戈（收入计划执行率为108％）。

国家预算收入的59％为税收收入，即8.6万亿坚戈，同比减少7.1％。非税收收入占比7.3％（1.1万亿坚戈），固定资产出售收入占比0.9％（1267亿坚戈）。转移支付占国家预算收入的32.8％，即4.8万亿坚戈。

超额完成税收的大部分是来自原油的出口税、 原油矿产资源开采税和公司所得税。根据地方预算，几乎全国各州都超额完成了收入计划。唯一的例外是曼格斯套州，该州的收入计划执行率为95％。

去年，财政控制涵盖了超过140万个公共采购程序，总金额达10.4万亿坚戈。根据审计结果，避免了9830亿坚戈的违规行为。审核涉及超过1万亿坚戈的预算资金。

【编译：阿拉依】



