2020年哈萨克斯坦居民使用支付卡提取现金总额达16.7万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/3月25日—据ranking.kz网站消息，2020年，哈萨克斯坦境内使用本地和外国发卡机构支付卡提取的现金总额达16.7万亿坚戈，比2019年增长5.2％。

尽管同比2019年有所增长，但在支付卡总营业额中提取现金的比例继续迅速下降：2020年占32.6％，而2019年为54.5％; 而5年前这一数字达到了89.6％。

2020年在全国各地区中，使用支付卡提取现金最多的地区是阿拉木图（3.5万亿坚戈），其次是首都（1.8万亿坚戈）和卡拉干达州（1.3万亿坚戈）。与此同时，全国各地区在支付卡总营业额中提取现金比例最小的地区是阿拉木图和努尔苏丹，分别为20.7％和26.8％。

2020年，使用ATM机从支付卡提取现金的比例占91.7％，而去年同期这一比例为86.5％。以货币计算，通过ATM机提取的现金总额为15.3万亿坚戈，比2019年增长11.5％。

哈萨克斯坦的ATM网络正在重建中，以满足目前使用支付卡的趋势。截至2020年底，哈萨克斯坦的ATM机数量比去年同期增加了1.27万个（+12.5％）。

【编译：阿拉依】