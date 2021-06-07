国家铁路公司2020年实现净利润161.05亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/6月7日 -- 哈萨克斯坦国家铁路公司发布财报显示，2020年，哈铁公司实现净利润161.05亿坚戈（合0.39亿美元）。2019年，哈铁公司实际亏损703.25亿坚戈。

根据财报，2020年，哈铁公司税前利润369.93亿坚戈（2019年亏损327.25亿坚戈）。实现总利润2879.46亿坚戈，增长7.9%，其中，货运收入1.063万亿坚戈，增长10.7%；客运收入381.78亿坚戈，下降54.5%。截至2020年底，公司资产3.367万亿坚戈，增长0.7%；负债2.229万亿坚戈，增长1.9%；自有资本1.139万亿坚戈，下降1.5%；注册资本1.082万亿坚戈，与上年持平。公司股东大会决定，2020年不进行分红，净利润由公司分配。

2021年一季度，哈铁公司实现净利润254.86亿坚戈；税前利润315.12亿坚戈；总利润736.51亿坚戈，增长32.6%；货运收入2657.51亿坚戈，增长12%；客运收入178.73亿坚戈，下降41.2%。公司资产3.369万亿坚戈，年初以来小幅增长；自有资本1.17万亿坚戈，增长2.8%；负债2.199万亿坚戈，下降1.3%；注册资本1.082万亿坚戈，保持不变。

【编译：木合塔尔·木拉提】