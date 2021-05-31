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    13:50, 31 五月 2021 | GMT +6

    2020年哈萨克斯坦共吸引171亿美元的外国直接投资

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    哈通社/努尔苏丹/5月31日--2020年，哈萨克斯坦吸引了171亿美元的外国直接投资。

    外交部副部长阿勒玛斯·阿依达洛夫在31日举行的新闻发布会上表示，2020年，全球经济中的外国直接投资量下降了42％。这场危机对那些拥有游牧经济的国家经济造成了不利影响，这些国家的外国投资者占比例下降到了77％。此外，全球范围内新项目的数量也呈现了下降趋势。2020年，通过及时采取相关措施，哈萨克斯坦吸引了171亿美元的外国直接投资，并将外资流入减少控制到了30％以内。

    据其介绍，过去10年中，哈萨克斯坦经济中的外国直接投资额每年约为240亿美元。

    但是，在危机爆发的2015年和2020年，这一数字要低得多。

    “此外，去年我们的工作重点是执行大流行之前就已经开始的项目。结果，一年内实施了总额达16亿美元的41个外国人参与的投资项目，并创造了7000多个工作岗位。 ” 他说。

    副部长介绍说，以上项目包括突厥斯坦州的新机场，阿克套市的旅游酒店，江布尔州的太阳能发电厂，以及新现代汽车​制造厂等。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 外交部 投资 黄金储备
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