2020年哈萨克斯坦共吸引171亿美元的外国直接投资

哈通社/努尔苏丹/5月31日--2020年，哈萨克斯坦吸引了171亿美元的外国直接投资。

外交部副部长阿勒玛斯·阿依达洛夫在31日举行的新闻发布会上表示，2020年，全球经济中的外国直接投资量下降了42％。这场危机对那些拥有游牧经济的国家经济造成了不利影响，这些国家的外国投资者占比例下降到了77％。此外，全球范围内新项目的数量也呈现了下降趋势。2020年，通过及时采取相关措施，哈萨克斯坦吸引了171亿美元的外国直接投资，并将外资流入减少控制到了30％以内。

据其介绍，过去10年中，哈萨克斯坦经济中的外国直接投资额每年约为240亿美元。

但是，在危机爆发的2015年和2020年，这一数字要低得多。

“此外，去年我们的工作重点是执行大流行之前就已经开始的项目。结果，一年内实施了总额达16亿美元的41个外国人参与的投资项目，并创造了7000多个工作岗位。 ” 他说。

副部长介绍说，以上项目包括突厥斯坦州的新机场，阿克套市的旅游酒店，江布尔州的太阳能发电厂，以及新现代汽车​制造厂等。

【编译：阿依波塔】