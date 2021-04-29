2020年哈对华贸易额占贸易总额的18.1%

哈通社/努尔苏丹/4月29日 -- 哈萨克斯坦贸易和一体化部长巴赫特·苏力坦诺夫与中国商务部长王文涛就发展两国间贸易和经济合作举行了在线会议。

会议议程包括讨论旨在进一步发展伙伴关系的重要问题，这些问题解决方案的拟订，最终将对两国和边境地区之间的相互贸易量产生积极影响。

中国是哈萨克斯坦传统主要贸易伙伴之一。去年哈对华贸易额占哈贸易总额的18.1%。2020年底，两国相互贸易额增长4%，达到154亿美元，哈国对华出口额达90亿美元，自中国的进口额为64亿美元。

此外，据贸易部新闻中心消息，中国是哈萨克斯坦五大投资国之一，占哈萨克斯坦外来总投资的4.7%。在两国产业和投资合作计划框架内，计划投资245亿美元建设56家现代企业。哈中合资企业已超过700家。

苏力坦诺夫 表示，我们认为，哈萨克斯坦政府和中国政府签署《2020-2025年经贸发展计划》是改善双边贸易的有效互利合作的重要组成部分。

正如苏力坦诺夫指出的那样，在发展信息技术和积极利用互联网进行商业活动的过程中，交易系统正在发生变革和转型。全球新冠疫情在不知不觉中推动了电子商务的发展。哈贸易部与中国商务部签署了电子商务领域的谅解和合作备忘录，哈萨克斯坦打算继续朝着这个方向努力。

迄今为止，哈萨克斯坦贸易部正在与俄罗斯阿里巴巴（AliExpress Russia）和物流运营商Cainiao（Cainiao Alibaba集团的一个部门）合作开发现有的和新的物流服务，涉及启动中国至哈萨克斯坦的陆路长途运输。

双边伙伴关系的另一个重要方面是区域间和跨界合作。这方面的一项重大成就是哈萨克斯坦和中国地方合作论坛，该论坛已成为哈萨克斯坦和中国地方地区发展双边贸易和经济合作的额外补充机制。