美国2020年生育率降至1979年以来最低

哈通社/努尔苏丹/5月6日--美国疾控中心(CDC)下的国家卫生统计中心数据显示，美国2020年生育率下降4%，为连续第六年下降，创1979年以来最低位。

根据CDC的报告，美国2020年的总生育率（total fertility rate）为每1000名女性生育1637.5个孩子，比2019年下降了4%，创下历史新低。

2020年的一般生育率为每1000名15-44岁妇女生育55.8人，也比2019年下降4%，创下又一新低。

美国2020年的出生人数为3,605,201人，与2019年相比减少了约14万人，这也是自1979年以来新生儿人数最少的一年。

疾控中心说，美国的生育率非常低，处于«更替水平以下»，这意味着每天死亡的人数比新生人数要多。

据美联社报道，有专家称新冠疫情是导致去年新生儿下降的原因之一。对疫情的担忧及其对经济的影响可能导致许多夫妇认为此时生孩子是一个坏主意。

但许多孕妇其实是在疫情开始前怀孕的，报告的作者汉密尔顿（Brady Hamilton）说，CDC的研究人员正在进行后续研究，以更好地分析这种下降出现的原因。

美国曾经是少数几个生育率高的发达国家之一。大约12年前，平均每个美国女性生育2.1个孩子。但这一数字一直在下滑，至2019年时已降到1.6左右。

还有一些专家就出生率下降以及这对未来几年美国经济的影响敲响了警钟。在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）《早晨》节目采访时，南加州大学教授迈尔斯（Dowell Myers）把这种现象称为«危机»。

他说：«我们需要有足够多的工作年龄人口来承担老年人的负担。他们应该退休，他们应该享有所有的权利，他们将再活30年。»

美国智库布鲁金斯学会去年便曾刊文称，新冠疫情可能会导致«大规模、持久的生育低谷»。疫情使国家陷入了经济衰退，经济推理和过去的证据表明，这将导致人们少生孩子。