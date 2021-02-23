至2020年央行为实施“简单物品经济”规划共拨款1万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/2月23日 -- «简单物品经济»规划项下，哈企业已获得超过5000亿坚戈优惠贷款。

«简单物品经济»规划由哈首任总统纳扎尔巴耶夫提出，旨在通过提供优惠贷款，为加工制造业和农工综合体企业提供支持。

巴依铁列克国家控股公司下属机构—达姆企业发展基金和哈国家农业公司子公司—农业信贷公司是规划的实施单位。

2018-2020年，哈央行为实施规划提供1万亿坚戈（约合23.8亿美元）资金。其中，6000亿坚戈（约合14.3亿美元）用于农工综合体项目，4000亿坚戈（约合9.5亿美元）用于加工制造业项目，涉及1029种食品和居民消费品的生产。

«简单物品经济»计划项下，国家可提供最长期限为10年的融资和补贴，企业可长期享受6%的优惠利率，还可获得最长期限为3年的流动资金贷款。

«简单物品经济»规划启动以来，截至2021年2月5日，哈银行共收到1404份企业融资申请，总金额10825亿坚戈；已批准970份申请，总金额8029亿坚戈。

达姆基金共收到686份贷款贴息申请，总金额4740亿坚戈，已全部批准。

此外，达姆基金还为企业提供银行贷款担保，已批准222份担保协议，总金额235亿坚戈，涉及各类贷款546亿坚戈。

在哈央行1万亿坚戈总盘子中，达姆基金和农业信贷公司已发放资金5748.6亿坚戈。

«简单物品经济»规划优惠贷款机制启动以来，经过多次完善已更趋成熟，居民消费品和食品生产种类增加，资金分配得到优化，融资条件更为优惠。

巴依铁列克国家控股公司的子公司—哈萨克斯坦开发银行也参与规划落实。哈开行仅负责基础设施和进口替代项目融资，融资依靠自有资金，总金额不超过2000亿坚戈。