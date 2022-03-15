2020年前2个月哈萨克斯坦国家预算收入执行率达106.9%

哈通社/努尔苏丹/3月 15日--2022年前2个月，国家预算收入执行率达106.9%。

哈萨克斯坦财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫在15日召开的政府会议上表示，不​包括转移支付的国家预算收入为2.724万亿坚戈，执行率为106.9%。共和国预算收到约 2 万亿坚戈，为计划的 100.9%。 收入计划超180亿坚戈，其中税收计划超出90亿坚戈。

据其介绍，超出的税收主要来自矿产开采税、企业所得税和原油出口关税。

矿产开采税超额执行是由于今年前两个月主要出口商品价格同比平均上涨18.8%。此外，根据税收管理结果，从地下资源使用者收到约165亿坚戈。

«企业所得税计划超额完成的因素如下：今年前两个月，与2021年1-2月相比，661家大额纳税人预缴预缴款达83.5%，即1410亿坚戈。»他说。

加玛吾巴耶夫介绍说，原油出口关税计划超额完成的主要原因是今年2月原油价格上涨14.2%，以及坚戈对美元汇率的贬值。

部长表示，报告期内，地方财政收入为7270亿坚戈，执行率达127.7%。 地方预算收入超出计划1580亿坚戈，其中税收超额1420亿坚戈。

【编译：阿依波塔】