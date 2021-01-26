2020年全球损失了2.55亿个工作岗位

哈通社/努尔苏丹/1月26日 -- 国际劳工组织称新冠大流行对全球经济的损失四倍于2009年的金融危机。

该组织最新发布的一份报告《新冠大流行和劳动世界》显示，新冠大流行导致工作岗位丧失或工作时间减少， 2020年，全世界损失了2.55亿个工作岗位。

报告进一步指出，如不将支助措施纳入考量，就业损失导致全球收入下降8.3％，相当于3.7万亿美元，占全球GDP的4.4％ 。

报告显示，15-24岁年轻人的失业率为8.7％，而成年人为3.7％。

住宿和食品服务业是受影响最严重的部门，这些行业的就业率平均下降了20％以上，其次是零售和制造业。

相比之下，信息、通信、金融和保险业在2020年第二和第三季度有所增长。采矿、采石和公用事业也出现了微弱增长。

尽管2021年仍存在高度不确定性，但国际劳工组织估计，随着新冠疫苗接种计划的启动，大多数国家将在明年下半年出现相对强劲的复苏。

劳工组织提出了三种情况：基线估计显示，工作岗位或时间将减少3％；悲观的预测显示，这一损失将达4.6％，在最乐观的情况下，今年的工作时间将减少1.3％。

【编辑：木合塔尔·木拉提】