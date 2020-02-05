欧亚开发银行预测2020哈萨克斯坦经济萎缩2.5%

哈通社/努尔苏丹/10月14日 —— 据国际文传电讯社消息，欧亚开发银行发布宏观经济报告，预测2020年哈萨克斯坦GDP萎缩2.5%，2021-2022年哈GDP年均增长4.7%。

报告指出，2020年下半年，哈萨克斯坦放宽隔离限制措施并采取货币、财政刺激政策，将为经济复苏创造条件。2021年，哈国将继续实施反危机扶持措施，以缓解疫情对经济造成的负面影响。考虑到不确定性增加、实施隔离措施、外部需求下降、投资积极性减弱等因素，预计哈国经济复苏进程较为漫长，2021-2022年有望恢复至危机前生产水平，但产出缺口仍将保持负值。随着疫情传播速度放慢和地缘政治形势趋缓，预计2021年坚戈汇率将调整至均衡水平。

报告称，2020年8月下旬至9月上旬，欧亚地区地缘政治风险上升，金融市场动荡加剧。受汇率传递效应、部分商品需求激增、果蔬价格上涨等因素影响，今年以来，哈萨克斯坦消费价格指数（CPI）增速有所提高。预计全年通胀率将达到7.1%，本币汇率走低将对物价上涨形成持续压力。

报告指出，在第二波疫情威胁持续存在、中美关系恶化、对俄制裁加剧的背景下，上述因素的不利影响将通过贸易和金融渠道向哈萨克斯坦经济传导。由于经济复苏不确定性上升，各类风险居高不下，不排除宏观经济预测恐将进一步下调。