国际货币基金组织预计2020年中亚地区经济增速为2.8%

哈通社/努尔苏丹/1月21日 -- 国际货币基金组织(IMF)再次下调对全球经济增长的预期。

当地时间1月20日，国际货币基金组织(IMF)在瑞士世界经济论坛年会现场发布了最新的《世界经济展望》。

报告显示，去年底出现了一些全球经济增速可能触底的迹象，2020年，全球增长将温和回升。其中，2019年发达经济体和新兴市场经济体大规模货币宽松的效果预计将在2020年继续对全球经济产生影响。不过，全球宏观经济数据尚未出现拐点迹象。

全球经济增速预计将从2019年估计的2.9%上升至2020年的3.3%和2021年的3.4%。

与去年10月《世界经济展望》预测相比，2019年和2020年均下调了0.1个百分点，2021年下调了0.2个百分点。

下调主要反映了几个新兴市场经济体的经济活动出现意外的负面变化（特别是印度），由此引发了对未来两年增长前景的重新评估。对于一些国家，这一重新评估还反映了社会动荡加剧的影响。

对于新兴市场和发展中经济体组别，经济增速预计将从2019年估计的3.7%增长至2020年的4.4%和2021年的4.6%（相比去年10月《世界经济展望》的预测均下调了0.2个百分点）。

中东和中亚地区的经济增速预计2020年达到2.8%（相比去年10月《世界经济展望》下调了0.1个百分点），2021年提升至3.2%。2020年的下调主要反映了沙特阿拉伯增速预测的下调，原因是去年12月欧佩克决定延长减产后石油产出增速放缓的预期。若干经济体的增长前景依然低迷，原因是地缘政治紧张局势（伊朗）、社会动荡（包括伊拉克和黎巴嫩）和内乱（利比亚、叙利亚、也门）的加剧。