2020-2021年上合组织文化体育系列活动启动

哈通社/北京/10月19日 -- 2020-2021年上合组织文化体育系列活动新闻发布会10月18日在上合组织秘书处举行。

在当天召开的新闻发布会上，上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫宣布，旨在庆祝上合组织成立20周年的2020-2021年上合文化体育系列活动正式启动。

据其介绍，2020-2021年上合文化体育系列活动内容包括：

«走进上合»20周年回顾展；

与西安合作举办«上合瑜伽太极日»；

与奥运冠军邹市明合作在上合国家巡赛«上合拳击赛»；

与成都体育学院合作开展上合大学生足球杯赛暨校长论坛；

与中国全国妇联和上合睦邻友好合作委员会合作举办«上合国家儿童画展»巡展；

与上合组织轮值主席国塔吉克斯坦首都杜尚别共同举办电影巡展及中国颁奖典礼，与首都杜尚别和乌兹别克首都塔什干合作在首都共同建设上合园，以充分展示上合各国的人文、历史、旅游资源，促进文明交流互鉴；

上合马拉松系列赛也将分别在上合组织发源地上海以及昆明、吉尔吉斯斯坦的伊塞克湖和塔吉克斯坦首都杜尚别举办。

新闻发布会上还宣布，将于2020年12月6日以线上模式举办昆明上合马拉松赛。

【编译：木合塔尔·木拉提】