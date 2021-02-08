2020年四季度全球保险市场指数增长22%

哈通社/努尔苏丹/2月8日 -- 据国际文传电讯社消息，跨国保险经纪公司达信（Marsh）发布消息称，2020年四季度，全球商业保险价格同比上涨22%，为达信2012年首次发布风险管理全球保险指数以来最高增幅。2020年二、三季度，全球商业保险价格同比分别上涨19%和20%。

消息称，除拉美国家商业保险价格上涨9%外，全球其他地区保费增长率均达到两位数，其中英国44%，太平洋地区35%，美国17%，欧洲大陆14%。达信称，全球商业保险价格走高主要是由于部分地区细分险种费率上涨，其中财务和专业责任险保险费率平均增幅为47%。尽管财产险和董事高管责任险（D&O）费率在美国上涨趋缓，但在多数国家仍保持25%-50%的涨幅。此外，欧洲、拉美、加勒比海地区的财险和责任险中某些细分险种保费保持温和上涨。

达信公司首席执行官露西•克拉克表示，2020年，全球保险市场面临复杂局面，达信希望保险市场2021年上半年能够保持高增长。虽然某些细分险种保费增长幅度已趋于平衡，但被保险人仍面临严苛的市场环境。

【编辑：木合塔尔·木拉提】