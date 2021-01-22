2020年哈国工资中位数增幅达26.8%

哈通社/努尔苏丹/1月22日 – 哈萨克斯坦国家统计局公布了2020年哈萨克斯坦薪资水平调查结果。

该报告显示，哈萨克斯坦2020年的全国工资中位数为14.23万坚戈。

工资中位数是指最高工资与最低工资之间位于正中间的数据，相比于平均工资数，中位数被认为更能反映真实工资水平。

相较于2019年，2020年哈国工资中位数增长26.8%。

值得一提的是，哈萨克斯坦2020年的全国平均工资为20.43万坚戈。

去年哈国工资中位数与平均工资之间的差距为30.4%，分析人士认为造成这一差距的主要原因在于收入不均衡。

哈萨克斯坦首都努尔苏丹市的收入中位数为28.98万坚戈，与该市平均收入的差距为31%。

两项指标之间差异最大的地区是曼格斯套州和阿特劳州，专家指出当地油气行业人员的高收入是造成这一情况的原因所在。

统计显示，2020年哈国男性的工资中位数为15.16万坚戈，而女性的工资中位数为13.41万坚戈。

该报告同时指出，哈国各类企业在2020年为一名员工开出的最常见的工资标准为17万坚戈/月。

【编译：木合塔尔·木拉提】