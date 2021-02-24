田吉兹雪佛龙石油公司2020年采油2650万吨

哈通社/努尔苏丹/2月24日 -- 据田吉兹雪佛龙石油公司发布消息，2020年，公司累计采油2650万吨（21113万桶），产量较上年（2970万吨）下降10.8%。田吉兹油田产量相当于哈全国总产量的35%。

田吉兹油田扩产项目取得关键性成果，项目工程进度已完成80%。此外，公司全年销售液化天然气1487吨，天然气73亿立方米，硫250万吨。2020年，田吉兹雪佛龙公司向哈财政上缴税收超过66亿美元，是哈萨克斯坦头号纳税大户。

消息称，公司致力于减少油田伴生气直接燃烧和提高天然气利用率，2020年天然气利用率达到99.1%。2000年以来，开采每吨原油的排放量减少71%。2020年，公司油田再生水利用率提高至49.2%。2020年以来，公司累计为消除环境影响投入超过31亿美元。

消息指出，自1993年进入哈市场以来，田吉兹雪佛龙公司累计投入超过364亿美元，用于购买哈本国商品、工程和服务。公司本地员工比例从1993年的50%提高至92%。

田吉兹油田是哈萨克斯坦最大的油田之一，探明储量约32亿吨。油田由成立于1993年的田吉兹雪佛龙石油公司负责开发，股东单位包括雪佛龙公司（股比50%）、埃克森美孚哈萨克斯坦公司（25%）、哈国家油气公司（20%）和俄罗斯美国合资的Lukarco公司（5%）。