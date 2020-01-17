2020年哈萨克斯坦将发放近2万外籍劳工许可

哈通社/努尔苏丹/1月17日—— 据劳动和社会保障部新闻消息，哈萨克斯坦政府今年将为外籍劳工发放19145个劳动许可。

其中，第一类 （经理其副经理）770个人（占4%）；第二类（下属机构负责人）445人（23%）；第三类（专家）9632人（50%）以及第四类（合格工人）1818人（9%）；季节性工作人员767人（4%）；公司轮班人员1744个名额（9%）。

数据显示，目前在哈萨克斯坦境内共有2040雇主使用外籍劳工，其中96.3%的员工为哈萨克斯坦公民（50.876万人）。

在建筑业领域工作的外籍工人占在哈境内外籍劳工总数的45%，达8623人。而在矿产领域2213人（12%）、工业科技技术领域1557（8%）、加工业领域1397人（7%）。

在哈工作的外国劳务人员大部分来自中国（4524人）、乌兹别克斯坦（781人）、土耳其（1964人）、印度（1893人）以及英国（1368人）。

值得一提的是，哈萨克斯坦政府每年规定吸引外国劳动力的配额，以保护本国劳动力市场。

2019年，哈萨克斯坦规定的外国劳动力配额占国内经济活动人口的0.54%，约4.87万人。而2020年，外国劳动力分配额占国内经济活动人口的0.32%，约2.93万人。

【编译：小穆】