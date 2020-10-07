2020年诺贝尔化学奖揭晓 2名女性获奖

哈通社/斯德哥尔摩/10月7日 —— 据外媒综合报道，瑞典皇家科学院7日宣布，将2020年诺贝尔化学奖授予法国科学家埃曼纽尔·卡彭蒂耶(Emmanuelle Charpentier)和美国科学家詹妮弗·杜德纳(Jennifer A.Doudna)，以表彰她们在基因组编辑方法研究领域作出的贡献。

值得一提的是，这2名科学家是第6位和7位获得诺贝尔化学奖的女性。

据了解，她们发现了基因技术最锋利的工具之一：CRISPR/Cas9基因剪刀。利用这些技术，研究人员可以极其精确地改变动物、植物和微生物的DNA。这项技术对生命科学产生了革命性的影响，正在为新的癌症疗法做出贡献，并可能使治愈遗传疾病的梦想成为现实。

据悉，诺贝尔化学奖首次颁发于1901年，截至2019年，共颁奖111次，有183人获奖。 其中，最年轻的化学奖得主是法国物理学家弗雷德里克·约里奥-居里，他在35时与其妻子因对人工放射性的研究，共同获得诺贝尔化学奖。

最年长的化学奖得主是美国科学家约翰·古迪纳夫，他因对锂电池研发领域做出的贡献，在97岁时与另外两位科学家共同获得了2019年诺贝尔化学奖，古迪纳夫也是目前所有诺奖获得者中，年龄最大的一位。