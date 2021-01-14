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    07:58, 14 一月 2021 | GMT +6

    2020年哈国住宅建设共投资2万亿坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/1月14日 – 2020年在统一住房保障政策框架下，哈萨克斯坦共新建1530万平方米居民住宅，较2019年增长16.8%。

    根据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部提供的数据显示，去年共有140 336套住宅交付使用（其中41 193为独立住宅，其余为公寓楼）。这一数据较之前一年增长21.8%

    与2019年相比，2020年全国15个地区的住宅建设情况呈现出增长态势：

    卡拉干达州 ​​(125,8%)、北哈州 (122,4%)、江布尔州 (121,7%)、 东哈州(119%)、 突厥斯坦州(118,6%)、库斯塔奈州 (113,1%)、巴甫洛达尔州 (112,1%)、西哈州 (109,1%)、阿克莫拉州 (107,4%)、阿拉木图州 (106,9%)、阿克托别州 (101,8%)、曼格斯套州 (101,5%) 以及努尔苏丹市 (172,6%)、奇姆肯特市 (123,9%) 、阿拉木图市 (114,2%) 。

    旨在改善国民住宅可及性和住房条件的«光明土地»计划也在不断落实各种惠民政策，尽可能为国民获取最佳住宅条件创造便利。

    相关措施实施过程中，着力于吸引个人资本的投入。统计显示，相关建设项目中，国家资金的投入占20%，剩余80%均来自私人投资。

    2020年，居民住房建设项目累计投入资金2万亿坚戈，较2019年增长33.6%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 投资 经济 基础设施建设 黄金储备
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