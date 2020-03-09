2020年3月哈萨克斯坦存款总额增至9.1%

哈通社/努尔苏丹/5月1日 -- 据央行消息，截至2020年3月底，我国存款总额为20.2762万亿坚戈，环比增长9.1%。其中，法人存款10.5327万亿坚戈，环比增长14.7%；自然人存款9.7435万亿坚戈，环比增长3.7%。

统计期内，本币存款10.8044万亿坚戈，环比增长0.02%；外币存款9.7435万亿坚戈，环比增长21.8%。存款美元化率为46.7%（2019年12月为43.1%）。

统计期内，法人本币存款5.6389万亿坚戈，环比增长5.3%；外币存款4.8938万亿坚戈，环比增长28%（占法人存款的46.5%）。自然人本币存款5.1656万亿坚戈，环比增长5.1%；外币存款4.5779万亿坚戈，环比增长15.8%（占自然人存款的47.0%）。

2020年3月，定期存款额13.1116万亿坚戈，环比曾3.9%。其中，本币存款为6.9412万亿坚戈，而外币存款为6.1704万亿坚戈。

报告期内，非银行法人坚戈定期存款平均利率为7.7%（2019年12月为7.2%），自然人存款利率为9.1%（2019年同期为9.4%）。

【编译：小穆】