贸发会议：2020年全球经济产出减少3.9%

哈通社/努尔苏丹/3月19日 -- 联合国贸发会议全球化和发展战略负责人科祖尔·赖特18日在日内瓦向媒体发布了最新一期《全球贸易发展报告》。

报告指出，受到新冠疫情影响，去年全球经济总产量出现了自1940年代有记录以来的最大幅度下滑，损失金额高达上万亿美元。

科祖尔·赖特表示，估计去年全球经济产出减少3.9%，这一数值比去年年中时所作的预测略好0.4%，这主要是得益于中美两国的经济表现提升。

贸发会议在报告中表示，去年第三季度，随着各国逐步解除防疫封锁，全球经济也开始复苏，但第二波疫情在第四季度就早早到来，严重打乱了全球的复苏步调，其中西欧地区所受到的影响尤其严重。

贸发会议表示，全球在疫苗领域所取得的突破，以及各国政府对封锁措施的落实管理更加科学，协助抵消了疫情对经济的部分影响，帮助应对了部分下行压力。

从区域经济数据分析来看，东亚和拉美地区的情况略好于预期，而疫情对欧洲、印度和南非经济的影响则比此前预计的更加严重。

贸发会议表示，未来大宗农产品市场价格或将出现更多波动，可能危急到部分国家的粮食安全。

【编辑：木合塔尔·木拉提】