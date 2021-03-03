2020年哈萨克斯坦与土耳其之间的外贸额超30亿美元

哈通社/努尔苏丹/3月3日-- 2020年，尽管受到大流行影响，哈萨克斯坦和土耳其之间的外贸营业额仍超过30亿美元。

1992年，哈萨克斯坦与土耳其刚建立外交关系时，两国间的外贸营业额仅有3000万美元，而去年这一数字达到了31亿美元。 哈萨克斯坦和土耳其的共同目标是将这一数字进一步增加到50亿美元，然后再增加到100亿美元。

自1992年以来，土耳其已在哈萨克斯坦投资了43亿美元，而哈萨克斯坦在土耳其经济中的投资也超过10亿美元。 如今，哈萨克斯坦有2700家土耳其公司，正在实施价值超过260亿美元的联合项目。

当前，两国间正在实施一系列联合项目。具体来说，当今有4500名哈萨克斯坦学生在«土耳其奖学金»计划框架下在土耳其学习。去年，哈萨克斯坦就收到了4000多份赴土留学申请。今年，申请数量预计将增加到7000份。因此，土耳其增加了对哈萨克斯坦的奖学金名额。2020-2021学年，将有100名符合条件的学生有机会通过该计划在土耳其学习。此外，约有500名哈萨克斯坦学生以公费方式在土耳其学习。

哈萨克斯坦独立时期成立的霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其国际大学也是两国在教育领域成功合作的例子之一。两国共同的大学在过去的30年中，为哈萨克斯坦的教育做出了宝贵的贡献。

【编译：阿依波塔】