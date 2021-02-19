2020年哈萨克斯坦存款美元化水平降至37.3%

哈通社/阿拉木图/2月19日 —— 哈萨克斯坦央行行长顾问沃勒加斯·托列沃夫19日表示，哈萨克斯坦美元存款的份额2020年降至37.3%。

托列沃夫说：“该数据创2013年以来的新低。我国外币兑换点年度美元兑换净额降至40亿美元或较2019年减少14%。该数据在一定程度上表明民众和商业对本币的信任。”

据他介绍，央行黄金外汇储备2020年增至357亿美元，创9个月以来的新高。

央行行长顾问表示，哈萨克斯坦央行于2015年开始准备实行汇率自由浮动制度。

“央行决定放弃保护固定汇率策略，注重关注了通货膨胀率目标。对本币汇率的干预将减少黄金外汇储备，并减弱国家经济应对外部冲击的能力。目前，坚戈能对内部和外部因素做出反应。在证券交易所进行的交易结果中可以清楚地看到这一点。但是，有些情况只会在一段时间后影响汇率。”他说。

托列沃夫表示，国际市场和国际油价的变动将继续影响坚戈汇率的走向。因此，央行有权根据货币市场的浮动干预汇率。

他指出，国际油价的降低和贸易合作伙伴国家货币的贬值情况下，央行去年3月实行了货币市场干预。

【编译：小穆】