2020年前4个月 哈萨克斯坦通货膨胀率为3.2%

哈通社/努尔苏丹/5月5日--据国家经济部统计委员会消息，2020年1至4月，哈萨克斯坦的通货膨胀率为3.2%。

消息称，今年前4个月，哈萨克斯坦的通货膨胀率为3.2%。报告期内，食品价格上涨5.5%、非食品商品价格上涨1.7%、服务费用上涨1.5%。

年初以来，食品价格上涨情况如下：

蔬菜价格-上涨24.9%、砂糖-13.6%、水果-12.5%、谷物-8.4%、黄油-6.1%、羊肉-5.4%、意大利面、马肉、牛肉-4.9%、 肉类产品-4.8%、面粉-4.2%、冷冻鱼-4.1%、干酪-3.7%、巴氏杀菌牛奶-3.2%、猪肉-2.9%、香肠-2.8%、酸奶类-2.7%、面包类-2 %~3%、茶-1.9%、馕-1.7%、烟草-4.7％、矿泉水-3.4％。

报告期内，价格下降的产品情况如下：

大米价格下降-2.5%、大豆-1.3％、药品-4%、个人卫生用品-38.%、汽车价格-2.6%、生活用品-2.2%、柴油-2.2%。

另外，法律和车辆保险服务价格上涨10％，学前服务费用上涨2.2％、有线电视服务费上涨1.9％、卫生健康领域费用上涨1.5％、互联网费用增长2％、出租车价格上涨4.2％。

与此同时，垃圾费下降6.2%、自来水费下降1.8%。

【编译：阿依波塔】